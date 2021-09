«Jeder suchte und fand seinen Weg in dieser Zeit»

Das Debüt «Up In The Sky» katapultierte die in Scharans beheimatete Band 77 Bombay Street im Jahr 2011 in den Olymp der Schweizer Popmusik. Nach zwei weiteren Alben legten die Brüder Matt, Esra, Joe und Simri Buchli eine lange Pause ein. «Start Over» soll nun einen neuen Abschnitt in der Bandgeschichte markieren.