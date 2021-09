Wie ein einfacher Mann zu einer Kampfmaschine wird

von May Höneisen

Zwei Hocker stehen am Bühnenrand in der alten Turnhalle der Evangelischen Mittelschule Schiers (EMS). Dahinter ragen eine Holzbaute und ein in bunte orientalische Tücher verkleidetes turmartiges Bauwerk in die Höhe. «Alle in Position», ruft die Regisseurin Ursina Hartmann in den Raum. «Alles gut?», fragt sie noch und gibt den Startschuss: «Dann legt mal los. Viel Spass.»