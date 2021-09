Harmoniemusik Näfels begrüsst, ehrt und verabschiedet

In weissem Smoking und schwarzem Hemd mit weisser Fliege vor dem Kreml in Moskau: Der Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) ist in der russischen Hauptstadt bei dem Militär-Festival «Spasskaja Baschnja» auf dem Roten Platz aufgetreten. Der in dem Riesenreich beliebte Sänger trug am Samstagabend seine Version des russischen Heldenliedes «Geliebte Stadt» vor - auf Russisch. Das hob sogar die Staatsagentur Ria Nowosti extra hervor. Die Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» schwärmte nach Lindemanns Auftritt: Das Publikum sei «super begeistert» gewesen. «Die Tribünen explodierten buchstäblich vor Applaus, der in lange Ovationen überging.»