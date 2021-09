Die Welt von Frodo und Gandalf mitten im Winzerdorf Jenins

Um die lange Zeit bis zum Serienstart im September 2022 nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, könnte man zum Beispiel der Welt von Frodo, Gandalf und Co. einen Besuch abstatten. Denn seit 2013 kann man Tolkiens Werke im Greisinger Museum in Jenins begutachten. Der Deutsche Ex-Fondsmanager Bernd Greisinger baute in der Bündner Herrschaft ein unterirdisches Museum für seine private Mittelerde-Sammlung. Mehr zu diesem aussergewöhnlichen Museum erfahrt Ihr im obigen Video, denn wir haben es schonmal für Euch besucht.