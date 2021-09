Ein Intrigant überlebt sie alle

Anno 1792 werde er zum Deputierten des Konvents gewählt, verkündet Lazare Carnot, Mitglied des französischen Parlaments. «Am 21. September 1792 hält der neu gewählte Konvent Einzug in den Saal. Auch der Deputierte von Nantes, Joseph Fouché, tritt ein», rapportiert Maximilien ­Robespierre beim Eintreffen der Abgeordneten. Auf welche Seite der Sitzordnung wird sich Fouché an diesem Tag setzen? In der Mitte sitzen die Gemässigten. Siegen sie, wird die Revolution versanden. «Jeder weiss, dass da bald ein Kampf stattfinden wird auf Leben und Tod», sieht Carnot voraus.