Steine sollen ihre Geschichte erzählen

Als Christian Aubry und Rino Caduff auf sie zugekommen seien mit der Idee einer auf dreieinhalb Jahre angelegten Kunstausstellung zum Thema der Vielfalt der Steine in der Surselva, habe sie als erstes gedacht, da werde aber mit der grossen Kelle angerichtet, erklärte Carmelia Maissen, die Gemeindepräsidentin von Ilanz/Glion, am Montag in Rueun mit einem Augenzwinkern. Heute sei sie überzeugt vom Projekt. Im Laufe der Projektierungsphase sei es laufend stärker geworden.