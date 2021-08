Seine Raster folgen dem Rhythmus der Musik

Bilder wie Partituren: Diese horizontalen, unterschiedlich langen schwarzen Striche auf weissem Grund scheinen auf den ersten Blick dafür gemacht, den Rhythmus einer archaischen Trommelmusik darzustellen. Corsin Fontanas Werkgruppe «Horizontal» erinnert nicht nur Laien an ein Notationssystem, sondern auch Komponisten. «Einer liess sich davon tatsächlich inspirieren», verriet der aus Domat/Ems stammende Künstler am Donnerstag an der Medienorientierung zur Ausstellung, die das Bündner Kunstmuseum in Chur ihm zu Ehren im Erweiterungsbau zeigt.