Was die Quellen zum Dichterpfarrer erzählen

Trotz seines hohen Alters von 150 Jahren sei er der romanischsprachigen Bevölkerung in bester Erinnerung geblieben, er verdiene ein grosses «Vergelt’s Gott» für alles, was er für ihre Sprache und Kultur getan habe. Erwin Ardüsers fiktiver Brief ist an den Laaxer Dichter und Pfarrer Flurin Camathias gerichtet, dessen 150. Geburtstag bekanntlich dieses Jahr mit mehreren Anlässen gefeiert wird – verfasst hat ihn der Präsident der Stiftung Pro Laax für deren neue Publikation «Fontaunas clar resunan», und natürlich ist das reich illustrierte Buch ebenfalls Teil der Jubiläumsaktivitäten.