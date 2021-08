Erinnerungen an Sound of Glarus 2019

Vor zwei Jahren waren die Hauptacts Hecht, The Hives und Jimmy Cliff. Für viele war wohl das Konzert des Reggae-Gotts Jimmy Cliff das Openair-Highlight. Sein Hit «You can get it if you really want» konnte jede und jeder mitsingen. Positiv im Gedächtnis bleibt auch Aynsley Lister, der sich nach dem Konzert Zeit für seine Fans nahm und fleissig Autogramme gab. Als Dabu Fantastic ihren Hit Angelina anstimmte, war das Publikum nicht mehr zu halten. Der Leadsänger Dabu unterhielt auch mit seinen witzigen Ansprachen.