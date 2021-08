Vom Mond in der Truhe und dem Schicksal einer Bergellerin

Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve, der Schweizer Stararchitekt Mario Botta und auch der italienische Fussballtrainer und ehemaliger Fussballspieler Fabio Capello – sie alle sind einmal im «Val d’Arca» eingekehrt. Empfangen hat sie Jolanda Giovanoli, die während 54 Jahren Wirtin des Gasthauses an der Hauptstrasse in Stampa und gute Seele des Hauses war. Jolanda ist die Protagonistin des neuen Buchs von Daniele Dell’Agnola. «La luna nel baule – Der Mond in der Truhe – La glina en l’arcun» heisst das dreisprachige Werk.