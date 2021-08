Sie zeigt ihr Leben in Bildern

Berühmte Persönlichkeiten wie unter anderen Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann oder Franz Kafka haben ihr Leben, ihre Gedanken und ihre Erlebnisse in Tagebüchern festgehalten. Sie notierten belanglos Alltägliches ebenso wie grosse, tragende Ereignisse. So schrieb Kafka zum Beispiel am 2. August 1914: «Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule.»