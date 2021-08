Das Patriarchat zu Grabe getragen

von Christian Albrecht

Ernst war der Tonfall des Herrn Morris Weckherlin, der am Samstag von der Kanzel der Davoser Pauluskirche herab diese Worte sprach: «Liebe Trauergemeinde. Wir haben uns heute hier versammelt, weil unser geliebtes Patriarchat von uns gegangen ist. Es ist ein Verlust von entsetzlicher Grösse und tartaros’scher Tiefe.» Die Trauernden im ausverkauften Gotteshaus – schwarze Kleidung zu tragen war erwünscht worden – verharrten in einer Stille, wie sie wohl nur in den tiefsten Regionen des Hades gegenwärtig ist.