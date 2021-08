Zum Jubiläum erklingt Hausmusik vom Feinsten

Besser lässt sich für die von Juni bis September täglich um 11 Uhr im Taiswald in Pontresina stattfindenden Konzerte der Camerata Pontresina kaum werben, als mit der Idee von Pontresina Cultura, fünf Hauskonzerte an Einheimische zu verschenken. Wer bereits zehn Jahre in Pontresina ansässig ist und 2021 seinen 65. Geburtstag feiern kann, wurde angeschrieben und eingeladen, sich zu bewerben. Das Geschenk besteht aus einem Konzert einer Trioformation der Camerata Pontresina beim jeweiligen Jubilar zu Hause, verbunden mit einem ebenfalls offerierten Apéro.