Musiksommer sendet live aus Chur

Täglich wird ein lokaler Musikgast präsentiert. Am Samstag gibt der Churer Musiker Kaufmann ein Livekonzert vor Publikum auf der Bühne vor dem Container. Die Musiksendung «punkt CH» wird am Donnerstag- und Freitagabend vor Ort gesendet. Die Quizsendung «WochenRundShow» wird am Samstagnachmittag ebenfalls live übertragen. Tickets für die Samstagabendkonzerte gibt es nur zu gewinnen – am Radio und online. Alle weiteren Infos findet Ihr unter srf3.ch. (so)