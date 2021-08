Abtanzen mit Zertifikat statt mit Maske

von Jürg Wirth

Dutzende Zelte säumen die Lichtung, Rauchschwaden von zig Feuerchen hängen in der Luft. Vor den Zelten sitzen die Erwachsenen, dazwischen wuseln Kinder herum. Menschen stehen an der Bühne und klatschen und tanzen zur Livemusik. Es ist Open-Air-Zeit, Open-Air-Zeit in Chapella und niemand trägt eine Maske. Nicht weil sich hier Coronagegnerinnen und -skeptiker versammeln, sondern weil die Maskenfrage bereits am Eingang geklärt wurde.

«Das Corona-Zertifikat, bitte», lautet dort die Aufforderung. Der QR-Code samt ID garantiert dann die maskenfreie Zeit am friedlichsten Open Air der Welt. Ein «Genesen» oder vor Ort abgelegter Test mit negativem Resultat öffnen Besucherinnen und Besuchern ebenfalls die Tore für eine Auszeit unter freiem Himmel.

Zertifikat statt Maske

«Wir haben uns schon relativ früh für die Variante mit dem Covid-Zertifikat entschieden», erklärt Mitorganisator Jonas Bürkli und blickt kurz auf die Planungsphase zurück. Nachdem die letztjährige Ausgabe Corona zum Opfer fiel, traf sich das OK am 3. Februar dieses Jahres zur ersten Sitzung. Obwohl zum damaligen Zeitpunkt noch überhaupt nichts klar war, entschieden sich die Verantwortlichen, den Anlass vorzubereiten. Anfang Juni sieht die Lage besser aus und die Zuversicht steigt. Am 23. Juni dann die Erlösung von höchster Stelle. Der Bundesrat entscheidet, dass Open Airs stattfinden können. Das OK beschliesst, das Open Air durchzuführen und setzt auf das Covid-Zertifikat.

Sehr gut hätten die Gäste den Entscheid aufgenommen, sagt Jonas Bürkli. Also kein Shitstorm von Coronagegnern? Nein, wirklich nicht, beteuert er. Ein Augenschein auf dem Gelände bestätigt diesen Eindruck. Corina und Andres beispielsweise kommen bereits seit Jahren nach Chapella. Geimpft sind beide nicht, schicken sich aber in die Tests, weil sie wieder ans Open Air wollten. «Es ist gemütlich hier», begründet Andres, auch weil das Open Air noch immer ohne Werbung auskomme. Eine gewisse Nervosität stellte sich bei ihm lediglich nach dem Test bis zur Bekanntgabe des Resultats ein. Zum Glück umsonst. Corina pflichtet bei und erklärt, dass sie sich genau einmal im Jahr träfen, eben hier.

Damit sind sie in bester Gesellschaft. Wie eine grosse Familie seien die Gäste des Open Airs, erklärt Silvia. Deshalb seien auch sie und ihr Mann wenn immer möglich dabei. Sie geimpft, er getestet.

Auch Mitorganisator Jonas Bürkli mag die familiäre Atmosphäre, deshalb arbeitet er bereits seit neun Jahren für die Veranstaltung. Angefangen hat er als Helfer, mittlerweile ist er mitverantwortlich dafür, dass das Open Air im Geiste seiner Gründer weitergetragen wird.

Friedliches Fest

Dies scheint gut zu funktionieren, wie Nils aus Appenzell bestätigt. Er war schon bei der ersten Austragung dabei und geniesst die Tage mittlerweile mit Tochter Joana und Enkelin Malaika. Auch Nils ist getestet, nicht geimpft. Der Habitué weist noch auf eine andere Neuerung hin, die Corona mit sich bringt. Einen Zaun, der das Gelände umfasst. Wobei Zaun ein grosses Wort ist für die weisse Plane, die sich ums Gelände zieht. Auch Nils lässt sich davon nicht beeindrucken: «Zum Holz sammeln sind wir einfach unten durchgeschlüpft», sagt er mit verschmitztem Lächeln. Tatsächlich ist der Anlass bis jetzt ohne Zaun ausgekommen und auch ohne den Ausschank von Alkohol auf dem Areal. Bislang seien die Leute reingekommen, hätten ihre Zelte aufgestellt, um danach an der Kasse die Tickets zu kaufen, erklärt Jonas Bürkli, das gewohnte Prozedere.

Die Musik respektive die Bands sind geblieben und mit ihnen die Mischung aus Rock und Blues, Reggae, Einheimischen und anderen, eher Arrivierten und Newcomern. Eine Mischung, auf die Nils ebenfalls schwört, auch wenn er die Bands jetzt eher vom Zelt aus betrachtet. Dafür steht Silvia auf, geht vor die Bühne, klatscht und tanzt. Ohne Maske, dafür mit Zertifikat.