Die Frage nach den Wegen zur Wahrheit in der Kunst

Es sei ein Hauptanliegen von Christian Bolt, in der Kunst ein Verständnis für den Menschen zu entwickeln und dieses Verständnis des menschlichen Daseins für andere sichtbar und verstehbar zu machen, schreibt der Mitverleger und Kunsthistoriker Andrin Schütz in seinem Vorwort zur Neuerscheinung der Monografie «Existenz und Verifikation». Die Publikation ist Christian Bolt gewidmet. Der Bildhauer und Maler lebt und arbeitet in Klosters Monbiel.