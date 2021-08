Auch 2021 muss Thusis auf die Blueser verzichten

Mit der speziell auf das 20-Jahr-Jubiläum ausgerichteten Besetzung – wer es sein wird, verrät Monsch noch nicht – hofft das Organisationskomitee die Blues- und Rockfans nun 2022 begeistern zu können. Neues Datum für die Musiknacht ist der 3. September des kommenden Jahres. Über die Bühne gehen wird der Anlass dann nicht wie 2019 in der Karbidhalle, sondern in der grösseren Roten Halle. Dort hatten unter anderem 2012 schon Ten Years After für die Blues and Rock Night aufgespielt.