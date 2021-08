«Oft besteht immer noch eine Hemmschwelle»

mit Marco Amherd sprach Stephan Thomas

Das Davos Festival Young Artists in Concert bietet vom 7. bis 21. August eine Plattform für junge, hochbegabte Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Unter dem Motto «Aequalis» möchte das Festival in diesem Jahr die Gleichheit, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung in ihrer schönsten musikalischen Form zelebrieren. Intendant Marco Amherd hat dazu ein passendes Programm zusammengestellt.