«Bilder, die im Museum hängen, tun mir leid»

Was für ein Typ. Sitzt man mit Linus Flepp in seinem Atelier im alten Schulhaus von Se­gnas, dauert es für gewöhnlich kaum eine Minute, bis das erste Gelächter den Raum füllt. Erst recht, wenn dann auch noch Grafiker Marius Hublard hereinschaut, der im Verlag Ediziun Rein Ende Juli eine Retrospektive auf Flepps Gesamtwerk herausgibt. Gefüllt ist der Raum an diesem Tag aber auch mit Bildern des Kunstmalers, sie stehen bereit, um für die Publikation abgelichtet zu werden.