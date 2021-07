Das Belenus-Quartett begeistert am Flimsfestival 

In gewisser Weise knüpfte Schuberts «Rosamunde»-Quartett an das zuvor erklungene von Beethoven an. Das mag mit Blick auf die vordergründige lyrisch-kantable Gefühlsseligkeit in diesem Werk erstaunen. Doch dahinter öffnen sich Abgründe tiefster Verzweiflung. Wer das Zwei-Welten-Spannungsfeld der Romantik interpretatorisch mitbedenkt, muss Fortissimo-Ausbrüche ebenso umsetzen wie Idylle schaffen, muss die Musik als Sprache verstehen, um zu bewegenden Saitengeschichten zu finden. Konnotationen dieser Art gelangen im Fall von Beethoven vortrefflich. Die Darstellung und das Aushalten der Innenspannungen bei Schubert fanden im Rahmen dieser Interpretation eine zu geringe Adäquanz. Der bekannte Walzer von Antonín Dvořák als Zugabe bot abschliessend Heiterkeit pur.