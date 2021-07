Weltklasse im Julierturm

Nach eineinhalb Jahren Zwangspause ist Origen zurück im Roten Turm auf dem Julierpass, und allen Beteiligten ist die Freude wie Erleichterung anzumerken. «Die Betriebsgenehmigung wurde bis August 2023 verlängert,» freute sich Giovanni Netzer, Begründer und Intendant des Festivals. «Genesis» ist bereits die dritte Tanztheateruraufführung dieses Sommers im Turm. Das Thema des biblischen Schöpfungsmythos, des ersten Buches Mose passt gut in diese Zeit. «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde», so heisst es in Genesis 1,1.