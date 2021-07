Bilder zwischen Träumerei und Realität

von Marina U. Fuchs

Annelies Štrba wurde 1947 in Zug geboren. Sie ist ausgebildete Fotografin und Videokünstlerin, die ihre Bilder im eigenen Labor bearbeitet. Sie kann auf zahlreiche Stipendien, Atelieraufenthalte Reisen, und Publikationen zurückblicken. Ihre Arbeiten sind in vielen Sammlungen vertreten und sie wurde in mehr als 100 Einzel- und Gruppenausstellungen gewürdigt. 1990 fand eine erste Präsentation ihrer Werke in der Kunsthalle Zürich statt.