Mit der Generation Z zurück in die Achtzigerjahre

Grosses Volumen, viel Make-up und kräftige Neonfarben, wohin das Auge schaut: An diesem Juliabend fühlt man sich im Gemeindesaal von Scuol, als ob man eine Zeitmaschine bestiegen und in den 1980er-Jahren gelandet wäre. Die jungen Menschen zwischen 16 und 25, welche mit Schulterpolstern, Rollkrägen und Lackschuhen herumlaufen, haben sich eingefunden, um bei der Gesamtprobe des Musicals «80’s all night long» dabei zu sein. Es herrscht reger Betrieb im Saal. Kostüme werden lachend angezogen, gegenseitig wird Schminke aufgetragen, die Musiker stimmen ihre Instrumente.