Ein paarmal laut durchlesen und dann galt es ernst

An einem Wochenende Anfang September 1989 war es, als Guler für die Aufnahmen nach Zürich reiste. «Ich erhielt 300 Franken, die Rückerstattung der Bahnspesen sowie einen Mittagsimbiss am Sonntag. Das war eine Menge Geld für mich.» Er solle als Vorbereitung für die Aufnahmen seinen Text mehrmals laut durchlesen, stand in dem Brief von Erna Gmür, Hans Gmürs Ehefrau, den er mit seinem Text erhielt. «Und natürlich musste ich den Text teilweise in richtigen Bündner Dialekt umschreiben», erinnert sich Guler. Mit einem lauten Lachen fügt er an: «Weil es sonst oft so klang, als versuche ein Zürcher Bündnerdeutsch zu schreiben.»