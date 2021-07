Open Air Malans findet definitiv statt

Ihre Erleichterung können die Verantwortlichen kaum verbergen. «Das junge Organisationskomitee ist überglücklich, dass das Open Air Malans dieses Jahr wieder stattfindet», heisst es in einer Medienmitteilung. Dank der neuesten Lockerungen sei es möglich, am Festivalwochenende vom 6. und 7. August bis zu 800 Gäste täglich einzulassen. Dies aber nur, weil das Open Air selbst für entsprechende Covid-19-Testkapazitäten sorgt. Personen, die weder gegen Corona geimpft noch davon genesen sind oder sich nicht vorab testen lassen können, sollen so die Möglichkeit bekommen, sich vor dem Eingang zum Open-Air-Gelände testen zu lassen. «Personell sowie finanziell sind das enorme Herausforderungen für die jungen Leute, die alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit für das Festival arbeiten», teilt das OK mit.