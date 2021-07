Das Covid-Zertifikat als heisse Kartoffel

Man sollte meinen, seit dem 23. Juni herrscht grosser Jubel bei den Veranstaltern von Kulturanlässen – seien es die Klassik-Events in den Bündner Tälern, die Open Airs auf den Festwiesen oder die Jazzfestivals in den Ferienorten. Die lange beklagte Planungsunsicherheit ist mit den neuen Regeln des Bundes vorbei. Jetzt ist klar: mit Covid-Zertifikat herrscht die grosse Freiheit. Es dürfen Anlässe durchgeführt werden so gross, wie es sie in Graubünden sowieso nicht gibt, und hinter der Kontrollschranke kann man festen und Kultur geniessen wie vorher.