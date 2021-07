Die Königin der Nacht in den Wechseljahren

Ein bisschen führt er uns schon in die Irre, dieser Titel. Bei «Zauberflöte light» mag mancher eine rasant-humoristische Zusammenfassung der Mozart-Oper erwarten. So etwas kann köstlich sein, wie dies einst etwa die britisch-kanadische Sopranistin Anna Russell mit ihrem «Ring des Nibelungen» in 22 Minuten auf unnachahmliche Art demonstriert hat. Witzig wollten das Bündner Theater-Urgestein Andrea Zogg und die Basler Regisseurin und frühere Acapickels-Kabarettistin Bettina Dieterle ganz bestimmt auch sein – und das gelingt ihnen über weite Strecken auch.