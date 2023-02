70 internationale Acts reisen an das Sunice Festival in St. Moritz

Das Sunice EDM- und Technofestvial geht in die zweite Runde und findet vom 30. März bis 2. April in St. Moritz statt. Erwartet werden etwa 20’000 Besucherinnen und Bucher sowie 70 DJs, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst. Mit dabei ist auch die Nummer 8 der offiziellen DJ-Weltrangliste, Timmy Trumpet aus Sydney. Mit Hits wie «Freaks», «Oracle» oder «Party Till We Die» wird er die Menge zum Toben bringen, wie hier am Tomorrowland in Belgien im letzten Jahr: