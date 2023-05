Margrit Cantieni erzählt von der Liebe in den Wirren des Krieges

von Maya Höneisen

Wir schreiben das Jahr 1941. In -Rodels sind polnische Internierte untergebracht. Von Frankreich her sind sie im Juni 1940 über die Grenze in die Schweiz geflüchtet und interniert worden, auch im kleinen Domleschger Dorf. Unter ihnen ist auch der junge Marek. Um sich ein paar Rappen zu verdienen, geht er trotz Verbot von Tür zu Tür, um seine selbstgeschnitzten Spazierstöcke zu verkaufen. Eine der Haustüren öffnet Sofia. Sie ist Halbwaise, wohnt mit ihrem Vater im Haus und bildet sich am Lehrerseminar in Chur zur Lehrerin aus.