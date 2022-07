18'500 Festivalfans feierten am Wochenende in Degen

21 Bands sorgten von Donnerstag bis Samstag am Open Air Lumnezia für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung. Mit 18'500 Eintritten war das Festival in Degen ausverkauft. «Bereits am Donnerstagabend konnten überdurchschnittlich viele Festivalfans begrüsst werden», teilen die Organisatoren mit. Sie ziehen ein positives Fazit, obwohl am Samstagabend nicht alles nach Plan lief.

Ein weiträumiger Stromausfall sorgte für Verschiebungen im Programm. Rund 45 Minuten lang war der Strom auf dem Festivalgelände weg, weil im Tal ein Blitz eingeschlagen hatte. Der weiträumige Stromausfall sorgte für Verschiebungen im Programm. Das Konzert von Lo & Leduc, das zweitletzte des Festivals, musste nach einem erneuten Stromausfall gar abgebrochen werden. «Für das letzte Konzert des Festivals, Biffy Clyro, konnte die Stromversorgung wieder stabilisiert werden und die Schotten legten eine grossartige Show zum Festivalabschluss hin», so die Veranstalter. Während allen Unterbrüchen seien die Besucherinnen und Besucher ruhig und bei guter Laune geblieben.