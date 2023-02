Michael Jackson am Coverfestival in Davos

Von Donnerstag, 30. März, bis Sonntag, 2. April, sorgen elf Cover- und Tributebands mit bekannten Hits für eine ausgelassene Stimmung in ganz Davos. Auftreten werden die Musikerinnen und Musiker bei der Parsennhütte, beim Bolgen Plaza, im Montanasaal und in der Bolgenschanze, wie das Coverfestival in einer Mitteilung schreibt. Anlässlich der Dinner-Shows am Freitag und Samstag Abend im Hotel «Alpengold» Davos sorgen Luigi Panettone und The Beatbox für einen musikalischen Abend.