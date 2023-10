Gewinner und Verlierer des Wetters

Verschiedene Pflanzen- und Tiergattungen verhalten sich im Umgang mit den warmen Temperaturen unterschiedlich. So breiten sich wärmeliebende Arten laut Lietha vermehrt aus, während kälteliebende Arten sich eher zurückziehen. Bäume können bei Wärme oft etwas mehr wachsen, was dazu führt, dass ihre Jahrringe breiter werden. Das funktioniert allerdings nur bei genug Niederschlag. Es gibt Pflanzenarten, die es länger mit wenig Wasser aushalten und solche, die mehr Regen brauchen. Derzeit schmelzen die Gletscher, was dazu führt, dass es während der Schmelze zwar mehr Wasser gibt, danach jedoch ein Defizit entstehen könnte. Dieses Jahr hatte Graubünden laut Lietha trotz des trockenen Winters kein solches Defizit, da es im Sommer viel geregnet hat. Durch diesen Regen habe sich auch die Artenvielfalt normalisiert, die im Frühling etwas kleiner gewesen sei, als erwartet. Die Forstplanung müsse sich jetzt überlegen, was für Baumarten sie pflanzen müssten, damit diese in Zukunft einen guten Lebensraum haben. Im vergangenen Jahrhundert habe man diesbezüglich auf Fichten gesetzt, was im Nachhinein betrachtet nicht die beste Lösung gewesen sei, denn Fichten mögen keine Trockenheit. Bezüglich der Artenverschiebung ist Lietha überzeugt: «Es gibt Gewinner und Verlierer und in gewissen Momenten hat man auf die richtigen Karten gesetzt und in gewissen nicht so.»