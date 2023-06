Sennen und Hirtinnen sagen kurz vor Alpbeginn ab – oder machen sich davon

Es ist sicherlich ein Extremfall: Nach der ersten Alpwoche erhält Alpmeister Raimund Caduff aus Degen um 22.30 Uhr eine Whatsapp-Nachricht. «Hallo, soeben haben wir die Alp verlassen», schreibt ihm das dreiköpfige Alpteam an diesem Sonntagabend. Die Crew, allesamt erfahrene Älplerinnen und Älpler, hat kurzum die Sachen gepackt und ist abgereist – und seither nicht mehr erreichbar. Zurückgeblieben sind über 90 Kühe, die am nächsten Tag in aller Frühe gemolken werden mussten.