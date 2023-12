Für die Betroffenen in Schwanden: Mitarbeitende des Glarnerstegs spenden ihr Weihnachtsgeschenk

Das Personal des Glarnerstegs in Schwanden verzichtet zugunsten des Spendenkontos Wagenrunse auf ein Weihnachtsgeschenk. Die dadurch eingesparten 6000 Franken gehen an die vom Erdrutsch betroffene Nachbarschaft ennet der Linth. Das teilte die Institution für Menschen mit Behinderung mit, welche selbst auf Spenden angewiesen ist. Die Nähe zur Wagenrunse und zu den betroffenen Personen habe eine Angestellte auf die Idee gebracht, den Spiess für einmal umzudrehen. «Es wäre schön, wenn sich der Glarnersteg in dieser ausserordentlichen Situation solidarisch zeigt und auch einmal spenden würde», sagte die Frau.