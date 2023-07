Tagebuch: So läuft Gabi Elmer-Freulers Alpsommer ob Elm

28. Juni: Käsegenossenschaft Glarona

Die ersten Glarner Alpkäse AOP von uns sind bereits in Glarus im grossen Käsekeller der Glarona. In der Ygruben in Glarus ist die Glarona Käsegenossenschaft zu Hause. Wir und 26 andere Sennten sind Teil der Genossenschaft. Auf der Alp haben wir nicht genügend Platz im Käsekeller, daher verkaufen wir circa die Hälfte unseres Alpkäses an die Genossenschaft und bringen diesen regelmässig nach Glarus. Hier reift er weiter, wird weiter gepflegt und später weiterverkauft.