Zwei Jahre lang Vögel kennenlernen

Zum Kurs gibt es vorab einen Informationsabend im Naturzentrum Glarnerland. Bei diesem stellen sich die vier Kursleitenden vor, es gibt einen ersten Einblick in die Theorie, die vermittelt wird, und Gelegenheit für Fragen. Der Kurs dauert zwei Jahre mit insgesamt 27 Theorieabenden und 20 Exkursionen zu Beobachtungsorten in der Schweiz. Die Theorieabende finden in der Kantonsschule Glarus statt. Geleitet wird der Kurs von den vier Glarner Ornithologinnen und Ornithologen Ana Djordjevic, Barbara Fierz, Beat Briggen und Martin Stützle. Der Kurs richtet sich an interessierte Laien – von Jugendlichen bis Senioren. Erste Grundkenntnisse oder das Kennen der im Grundkurs vermittelten rund 40 Vogelarten erleichtern den Einstieg, sind jedoch nicht Voraussetzung für den Kursbesuch.