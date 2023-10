Der Kanton Glarus macht in Bern Druck für Wolfs-Abschüsse nach Alpaka-Rissen

Der Kanton erinnert daran, dass er aufgrund eines gerissenen Kalbs auf der Alp Ännetseeben am 30. August beim Bund das Regulationsgesuch für das Kärpfrudel eingereicht hat. Dieses Rudel macht sich vor allem im nördlichen Freiberg bemerkbar. Zu diesem Zeitpunkt sei die Zahl der Welpen noch unklar gewesen, so der Kanton. Am 3. Oktober habe der Kanton Glarus das Gesuch für die Regulation des Kärpfrudels mit der in der Zwischenzeit bekannten Anzahl von fünf Welpen ergänzt. «Zusätzlich verlangte der Kanton beim Bund den Abschuss des Rüden des Kärpfrudels als besonders schadenstiftendes Elterntier.» Der Bund habe am 12. Oktober weitere Präzisierungen verlangt, welche am 13. Oktober nachgereicht worden seien.