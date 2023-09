Schwanden: In der Zone blau darf noch bis Sonntag gearbeitet werden

Die von weiteren Murgängen bedrohten Einwohnenden aus Schwanden haben am Donnerstag während zwei Stunden Gegenstände aus ihren Häusern bergen können. Sie wurden dabei jedoch überwacht und durften nicht mit Autos oder Lastwagen in die Sperrzone fahren. Nur Personen, deren Häuser in der «Sperrzone grün» liegen, durften die zweistündigen Zeitfenster nutzen, wie die Gemeinde Glarus Süd am Donnerstagnachmittag mitteilte. Diese Sperrzone liegt rechts und links von der Rutschung, die sich Ende August gelöst hatte.