Erdrutsch Schwanden: Kanton unterstützt die Betroffenen mit 50’000 Franken Soforthilfe

Eine Woche nach dem massiven Erdrutsch oberhalb von Schwanden warten die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner immer noch darauf, in ihre Häuser zurückkehren zu können. Die Gemeinde Glarus Süd und der Kanton hätten in dieser schwierigen Zeit rasch reagiert und Massnahmen ergriffen, um den Betroffenen Unterstützung zu bieten. In einem Zeichen der Solidarität spricht der Regierungsrat des Kantons Glarus kurzfristig einen Beitrag in Höhe von 50'000 Franken aus dem Sozialfonds zu, wie aus einer Mitteilung des Kantons hervorgeht. Dieser Betrag stehe der Gemeinde zur Verfügung, um den direkten Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden und finanzielle Soforthilfe zu leisten.