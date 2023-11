Im Misox wütet der Götterbaum

Der Götterbaum ist ein Geschwindigkeitskönig, sogar der Name ist auf sein Wachstum von bis zu vier Metern pro Jahr zurückzuführen. «Die Pflanze wächst pro Jahr schneller als einheimische Pflanzen. Mit der Samenverbreitung durch Wind ist sie rasch an neuen Orten», so Vanoni. Ebenfalls entwickelt der Götterbaum die sogenannte Wurzelbrut: Die Baumart kann sich über meterlange, unterirdische Wurzeln weiterverbreiten und neue Stämme bilden. Durch das schnelle Wachstum bildet der Götterbaum innert kürzester Zeit ein dichtes Kronendach. Andere Pflanzen am Boden erhalten dadurch wenig Sonnenlicht und kaum eine Chance, weiterzuwachsen. Die einheimische Natur werde regelrecht verschluckt, zu diesem Schluss kam Forstingenieur beim Bündner Amt für Wald und Naturgefahren Luca Plozza in einem Bericht von Pro Natura Graubünden.