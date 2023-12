Von der Glarner Meeresschildkröte bis zum Hering: Berühmte Glarner Fossilien werden weltweit zugänglich gemacht

Das «Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen» oder Swisscollnet dient dazu, vorhandene Sammlungen zu vernetzen und weltweit für die Forschung zugänglich zu machen. Aus dem Kanton Glarus werden nicht nur die Knochenfunde der Geissbachhöhle erfasst, sondern auch die Fossilien aus dem Plattenberg in Engi. In diesem Schieferbergwerk wurden etwa 3000 Fossilien gefunden, wie die Tektonikarena Sardona in einer Mitteilung schreibt.