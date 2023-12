Ein Erdbeben bringt die Niederurner Häuser mitten in der Nacht zum Wackeln

In Niederurnen bebte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0.06 Uhr die Erde, wie der Schweizerische Erdbebendienst auf seiner Webseite mitteilt. Das Erdbeben habe eine Magnitude von 1,8 erreicht und war bis nach Näfels und Mollis zu spüren.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat laut eigenen Angaben mehr als 200 Messstationen, sogenannte Seismometer, in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland. Diese würden 1000 bis 1500 Erdbeben pro Jahr aufzeichnen. Die Bevölkerung spürt davon nur etwa 10 bis 20 Beben. «Diese weisen in der Regel Magnituden von 2.5 oder mehr auf», wie der Erdbebendienst auf seiner Webseite schreibt.