Achtbeinige Gäste: Was suchen Spinnen in unseren Häusern?

von Leila Braun

Sobald es draussen kälter wird, kommen mehr Spinnen in unsere Häuser. Denn es gibt Spinnenarten, die die Trockenheit und konstante Wärme in den Häusern schätzen, wie Flurin Camenisch, Biologe und Museumspädagoge im Bündner Naturmuseum, erklärt. Solche wärmeliebenden Arten wie zum Beispiel die Kräuseljagdspinne, Hauswinkelspinne oder die Zitterspinne verkriechen sich gerne, wenn es kühler wird, und kommen daher in unsere Häuser. Die Spinnen profitieren zudem von der Nahrung, die sie dort finden.