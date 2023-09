Vier Glarner Pflanzenfreunde machen eine Zeitreise auf den Panixerpass 

Der junge Oswald Heer, der in Matt als Sohn in der Pfarrerfamilie aufwuchs, interessierte sich schon als Jüngling für verschiedenste Wissenschaften. Intensiv befasste er sich mit Käfern, Insekten und Schmetterlingen. 1827 bekam er eine Botanisierbüchse geschenkt. Von da an fand man in seinem Tagebuch viele botanische Einträge.