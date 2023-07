Trotz Folgen für Mensch und Natur: Graubünden zeigt sich noch nicht von seiner wärmsten Seite

Am Dienstag erreichen die Temperaturen in Graubünden voraussichtlich gar Allzeithöchstwerte, wie Klaus Marquardt von Meteonews im Interview mit Radio Südostschweiz erklärt. Im Churer Rheintal bewegen sich die Temperaturen wegen des Föhns zwischen 36 und 37 Grad. «Der Spitzenwert für Chur im Juli liegt bei 38,1 Grad. Diesen Allzeit-Höchstwert erreichen wir knapp nicht, eine Platzierung in den Top fünf liegt aber drin», so der Meteorologe.