In Rieden wachsen Büffelriesen für die Mozzarellaproduktion

In Rieden bei Kaltbrunn sind sie ein vielgesehenes Phänomen: die Wasserbüffel von Franz Steiner. Jedes Jahr nehmen ein paar von ihnen den Weg in den Dorfkern unter die auffällig gespreizten Hufe, um am Rande der Viehschau Freude zu bereiten. Antreiben lassen sich die ursprünglich aus dem asiatischen Raum stammenden Riesen dabei nicht. Gemütlich grunzend trotten sie vorwärts, wie wenn sie ein sumpfiges Reisfeld pflügen würden.