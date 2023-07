So schön blüht und wächst es in den Gärten der Glarnerinnen und Glarner

Hinter einem schönen, lauschigen Garten steckt viel Liebe: Zahlreiche Stunden gehen fürs Jäten, Giessen oder Zurückschneiden drauf. Wäre ja schade, wenn ihr das Produkt eurer harten Arbeit nicht teilen würdet, oder?Deshalb sind wir auf der Suche nach den schönsten Gärten in der Südostschweiz. Schickt uns ein Bild, am besten im Querformat, von eurem Garten an reporter@suedostschweiz.ch. Wichtig: Schreibt dazu euren vollständigen Namen und euren Wohnort. Wir freuen uns auf den Einblick in euer Gartenparadies!