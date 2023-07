Unwetter hinterlässt Schäden in Graubünden

Insassen einer Bergbahngondel in Flims mussten am Dienstag evakuiert werden, weil der Betrieb des sogenannten Arenaexpress durch zwei umgestürzte Bäume gestoppt wurde. Verletzt worden sei niemand, teilte die Medienstelle Flims Laax Falera am Mittwoch mit. Nach dem Unwetter konnten alle Anlagen den Betrieb wieder aufnehmen. Am Mittwoch hätten zudem Aufräumarbeiten an Bike- und Wanderwegen stattgefunden, welche mit Sturmholz bedeckt gewesen seien, so die Medienstelle.