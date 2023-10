Am Glarner Käse gibt es überhaupt nichts zu meckern

Käsereien in den Kantonen Glarus und Graubünden müssen die Herstellungsprozesse im Rahmen der Selbstkontrolle überwachen, einschliesslich mikrobiologischer Untersuchungen. Eine kürzlich durchgeführte kantonale Untersuchung durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit hat ergeben, dass die Alpkäsereien in den beiden Kantonen in dieser Hinsicht von Januar bis August gute Arbeit leisteten. Das teilt der Kanton am Donnerstag mit.