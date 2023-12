Der «Haifischzahn» bei Brienz/Brinzauls wird instabil 

Auch die Rutschung Dorf zeigt die in der nassen und kalten Jahreszeit die gewohnten Geschwindigkeitszunahmen. In den kommenden Tagen und Wochen ist weiterhin mit Blockschlag und Felsstürzen aus dem Rücken Caltgeras in die Geröllhalde ob Brienz/Brinzauls zu rechnen. Dabei kann es auch zu einem etwas grösseren Abbruch von mehreren zehntausenden Kubikmetern kommen. Für das Dorf besteht aber keine Gefährdung; dafür ist das Volumen dieser aktiven Zone laut Mitteilung zu klein.